El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 53% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el ambiente sea muy placentero.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 26 y 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se reducirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de O Grove. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:11, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del paisaje gallego al caer la tarde.

En resumen, O Grove disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.