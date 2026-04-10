El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 92% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Nigrán podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con una velocidad de 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste a una velocidad de hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
A lo largo del día, el cielo experimentará ligeros cambios, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que la jornada sea placentera, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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