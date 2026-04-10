El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. En las horas de la tarde, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la visibilidad.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz, ya que el ocaso se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que promete ser muy placentero.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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