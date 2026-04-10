El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 26 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se sitúa en un 76%, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 41% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 33 km/h a las 12 de la madrugada. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación térmica sea más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los habitantes de Moraña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 8 de la tarde y bajando a 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:10. En resumen, el día de hoy en Moraña se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.