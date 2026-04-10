El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un agradable 28 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad relativa, que comenzará en un 64% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte a una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en dirección noreste por la tarde. A lo largo del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en dirección oeste, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

La tarde se mantendrá despejada, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en familia o con amigos, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.