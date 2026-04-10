El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y alcanzando los 14 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados hasta las 03:00 y 04:00, antes de descender a 13 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 70% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 81% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 62% a las 09:00 y manteniéndose en niveles más cómodos durante el resto de la jornada.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 km/h a partir de las 08:00. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 28 km/h entre las 15:00 y 16:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00, con un máximo de 23 grados, y comenzarán a descender gradualmente a medida que se acerque la tarde.
A partir de las 18:00, la temperatura se situará en torno a los 19 grados, y el cielo seguirá mayormente despejado. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 23:00, manteniendo un ambiente fresco y agradable. En resumen, el día de hoy en Moaña se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo favorable y sin riesgo de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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