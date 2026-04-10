El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y alcanzando los 14 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados hasta las 03:00 y 04:00, antes de descender a 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 70% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 81% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 62% a las 09:00 y manteniéndose en niveles más cómodos durante el resto de la jornada.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 km/h a partir de las 08:00. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 28 km/h entre las 15:00 y 16:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00, con un máximo de 23 grados, y comenzarán a descender gradualmente a medida que se acerque la tarde.

A partir de las 18:00, la temperatura se situará en torno a los 19 grados, y el cielo seguirá mayormente despejado. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 23:00, manteniendo un ambiente fresco y agradable. En resumen, el día de hoy en Moaña se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo favorable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.