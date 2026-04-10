El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea aún más placentera. La humedad relativa comenzará en un 73% en la mañana, disminuyendo gradualmente a un 55% hacia el mediodía, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 22 km/h en las primeras horas y disminuirá a 5 km/h por la tarde. Esta brisa ligera será refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia las 20:00 horas. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 14°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más cálidas, y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece Meis en esta hermosa jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.