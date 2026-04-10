El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados alrededor de las 12 del mediodía. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 78%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se prevé ayudará a mitigar el calor, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.

El viento, que soplará principalmente del noreste y del oeste, tendrá una velocidad que variará entre los 4 y los 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en actividades al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, proporcionando condiciones más tranquilas hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:11. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos y actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable en general.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.