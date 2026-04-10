El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados alrededor de las 13:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en ciertos momentos, especialmente en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 53% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en las primeras horas, pero más confortable a medida que la temperatura suba.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Este viento ligero será un alivio ante el aumento de las temperaturas, proporcionando una sensación de frescura.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados también favorecerán la visibilidad, lo que es un punto a favor para quienes planeen salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.
En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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