El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Hoy, 10 de abril de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta del 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que hará que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al exterior.

El viento soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en la tarde. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa también disminuirá, lo que hará que la noche sea más cómoda. El ocaso se producirá a las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que se verá realzada por el cielo despejado.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.