El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. La temperatura máxima se registrará en torno a las 2 de la tarde, alcanzando los 22 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 5 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 62% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, sin que se perciba un ambiente excesivamente húmedo. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 83% hacia las 11 de la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 22 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán por la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de una tarde tranquila.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.