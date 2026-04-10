El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

Durante la mañana, la humedad relativa será del 60%, aumentando gradualmente hasta un 78% en las horas de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento se vuelva más suave, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 11 de la mañana, con un ligero aumento hasta los 19 grados , antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, ausencia de lluvia y un viento moderado hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre una adecuada hidratación y protección solar, ya que la exposición al sol puede ser intensa durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.