El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:02. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá en niveles bajos, con periodos de poco nuboso que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y 23 grados . En las primeras horas, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a medianoche, descendiendo a 12 grados hacia las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados a las 13:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia las 16:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 92% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:11. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Gondomar, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.