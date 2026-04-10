El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 12 grados, que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a las 02:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% a las 02:00, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar. A las 09:00 horas, el termómetro marcará 14 grados, y para las 11:00 horas, se alcanzarán los 20 grados. La humedad comenzará a disminuir, llegando al 63% a las 09:00, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Durante este periodo, los cielos seguirán despejados, permitiendo que el sol brille con fuerza.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con 26 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un ligero descenso, situándose en 25 grados a las 15:00 y 16:00 horas. La humedad relativa también seguirá bajando, llegando a un 46% a las 11:00 horas y manteniéndose en niveles cómodos durante la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste a 15 km/h, que irán variando a lo largo del día. A las 14:00 horas, se espera que el viento sople del sur a 13 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas. La racha máxima de viento se registrará a las 10:00 horas, alcanzando los 26 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 22 grados a las 19:00 horas y bajando a 12 grados a las 23:00 horas. Los cielos permanecerán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:10 horas. La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que garantiza un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.