El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 12 grados, que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a las 02:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% a las 02:00, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar. A las 09:00 horas, el termómetro marcará 14 grados, y para las 11:00 horas, se alcanzarán los 20 grados. La humedad comenzará a disminuir, llegando al 63% a las 09:00, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Durante este periodo, los cielos seguirán despejados, permitiendo que el sol brille con fuerza.
En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con 26 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un ligero descenso, situándose en 25 grados a las 15:00 y 16:00 horas. La humedad relativa también seguirá bajando, llegando a un 46% a las 11:00 horas y manteniéndose en niveles cómodos durante la tarde.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste a 15 km/h, que irán variando a lo largo del día. A las 14:00 horas, se espera que el viento sople del sur a 13 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas. La racha máxima de viento se registrará a las 10:00 horas, alcanzando los 26 km/h.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 22 grados a las 19:00 horas y bajando a 12 grados a las 23:00 horas. Los cielos permanecerán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:10 horas. La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que garantiza un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre.
En resumen, Forcarei disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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