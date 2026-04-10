El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 11 grados entre las 03:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.
A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 10 grados, y se espera que durante la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se registren máximas de hasta 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 81% a medianoche y bajará hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación térmica agradable, a pesar del aumento de la temperatura.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. En resumen, A Estrada disfrutará de un día primaveral, perfecto para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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