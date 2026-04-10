El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cuntis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la hora del almuerzo.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 14:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa, que se situará en torno al 41% durante las horas más cálidas, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.
El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, siendo más intenso en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:10. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Cuntis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos suaves. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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