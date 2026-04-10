El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 58 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados son ideales para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:11 horas.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutar de un día soleado en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.