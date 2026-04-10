El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.
Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas de la tarde.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 58 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados son ideales para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:11 horas.
En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutar de un día soleado en compañía de amigos y familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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