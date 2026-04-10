El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Hoy, 10 de abril de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas, pero sin afectar significativamente la luminosidad. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 26 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la observación del cielo nocturno.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día primaveral perfecto, con temperaturas cálidas, cielos despejados y condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.