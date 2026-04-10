El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 60% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 14 y 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se suaviza, se espera que su dirección cambie hacia el este y luego hacia el sur, con ráfagas que no superarán los 21 km/h en la tarde. Esto contribuirá a un ambiente fresco y cómodo, especialmente en las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas, momento en el que el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el día en Cangas se perfila como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.