El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta en Cambados con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 16 grados , con una ligera disminución a 15 grados en la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se tornará más confortable conforme avance la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 80% al final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con una velocidad máxima de 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo por la tarde, con ráfagas de solo 4 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, el 10 de abril de 2026, Cambados disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.