El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Hoy, 10 de abril de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00, y alcanzando los 12 grados entre las 02:00 y las 04:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 16 grados a las 10:00. La humedad relativa será alta durante las primeras horas del día, con valores que rondarán el 80% al inicio, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve, alcanzando un 65% a las 10:00.

El viento soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 20 y 22 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avanza, el viento irá disminuyendo su intensidad, con rachas que llegarán a ser de 9 km/h hacia la tarde.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 27 grados a las 14:00. La humedad seguirá disminuyendo, llegando a un 39% a las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A partir de las 15:00, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán agradables, rondando los 26 grados a las 15:00 y 25 grados a las 16:00.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará ideal para paseos y actividades en la naturaleza, con un ocaso previsto para las 21:10, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como uno de esos días primaverales perfectos, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea muy placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.