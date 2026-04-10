El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 64% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance el día, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y acogedor por la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Bueu. La salida del sol se producirá a las 08:02, y el ocaso será a las 21:11, brindando una larga jornada de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y encuentros al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada primaveral, ya sea en la playa, en parques o en actividades culturales y recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.