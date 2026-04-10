El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables para Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que contribuirá a un tiempo templado.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 25 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% y descenderá hasta un 41% en las horas más cálidas, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tranquilo por la tarde y la noche.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
El orto se producirá a las 08:01, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 21:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un día ideal para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en Barro.
En resumen, el tiempo de hoy en Barro se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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