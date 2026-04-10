El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 16 grados , que descenderá ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 69% y el 72%, lo que puede generar una sensación de frescura.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 63% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una brisa refrescante, ideal para pasear por la costa o disfrutar de un día en la playa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:11, ideal para aquellos que deseen contemplar el ocaso en la costa.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de las actividades que ofrece esta encantadora localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.