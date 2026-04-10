El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 70% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h durante la mañana y la tarde. Esta brisa moderada puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas alcancen su pico máximo de 28 grados alrededor de las 14:00 horas. A medida que se acerque la tarde, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables hasta el ocaso, que se producirá a las 21:09.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se caracteriza por un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.