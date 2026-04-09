El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo inicial del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá disfrutar de intervalos soleados.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 14 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bien recibido, especialmente después de las frescas noches de primavera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar debido a la presencia del viento.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante la mañana, con valores que rondan el 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, especialmente en las horas de la tarde, donde se podrían alcanzar rachas de hasta 54 km/h provenientes del norte y noreste. Esto podría generar un ambiente más fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, disminuyendo a cero en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto en la mañana, las condiciones mejorarán notablemente, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día de contrastes, comenzando con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas ligeras, pero con una clara tendencia hacia la mejora y el sol por la tarde. Los residentes y visitantes pueden esperar temperaturas agradables y un viento notable que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.