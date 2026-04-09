El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas suaves, alcanzando los 14 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 91%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, aunque se espera que no se registren acumulaciones significativas. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 51 km/h provenientes del norte-noreste, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

El cielo mostrará variaciones a lo largo del día. Aunque se prevé que la mayor parte del tiempo sea despejado, se anticipan algunas nubes altas en la tarde, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:10, momento en el que el cielo podría teñirse de colores vibrantes, ideal para disfrutar de un paseo por la costa.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un cielo que alternará entre despejado y ligeramente nublado, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para actividades recreativas y encuentros al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.