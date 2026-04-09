El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la visibilidad durante las primeras horas. La mañana comenzará con bruma, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé que el cielo se aclare, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 12 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 96% y bajará a un 34% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero se espera que el resto de la jornada permanezca seco. No se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 21:09, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta favorable, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave, será un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.