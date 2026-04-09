El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00, la visibilidad se verá reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 8:00, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente, con cielos despejados que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 15:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad, que bajará al 49% en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en la tarde. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas. Este viento fresco ayudará a moderar las temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del aumento del mercurio.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será muy baja a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esto no se materialice. La probabilidad de precipitación se incrementa ligeramente en la tarde, pero sigue siendo mínima.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará gradualmente, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:08.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y finalizando con cielos despejados y temperaturas agradables. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé para la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.