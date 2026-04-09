El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. A primera hora de la mañana, las temperaturas rondarán los 13 grados , con una humedad relativa alta del 88%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

El cielo presentará una variabilidad interesante. Durante la mañana, se observarán nubes altas, pero a medida que el día progrese, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos. Esto se complementa con la ausencia de tormentas en la previsión, lo que augura un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:09. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 64% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.