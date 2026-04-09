El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos nubosos y la posibilidad de tormentas aisladas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la nubosidad sea significativa, con descripciones que indican un ambiente muy nuboso y la presencia de tormentas con lluvia escasa. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 94%.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 10% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque las lluvias serán mínimas, con acumulados que apenas alcanzarán los 0.1 mm. El viento soplará del sur a una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas posteriores.

Durante la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Las nubes comenzarán a disiparse, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados . La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 52% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento, que inicialmente será suave, incrementará su intensidad a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 39 km/h desde el noreste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer. Las temperaturas caerán a valores de entre 15 y 17 grados , y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 76% hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar algunas brumas en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio nuboso con posibilidad de tormentas, seguido de una tarde cálida y despejada, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.