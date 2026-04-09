El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 92% a las 2 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 33% hacia las 5 de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser más intenso en ciertos momentos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo lluvioso, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del día.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. A medida que se acerque la tarde, el ambiente se tornará más fresco, pero seguirá siendo agradable para disfrutar de la puesta de sol, que se espera para las 21:09.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.