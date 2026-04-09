El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia el final del día, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para salir y aprovechar las actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, disfrutando de la naturaleza y del ambiente primaveral que caracteriza a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.