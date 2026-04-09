El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 95% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 50% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que se acerque la tarde. No se prevén lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y soleado.

En cuanto al estado del cielo, se observarán nubes altas en las primeras horas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

El viento, que soplará principalmente desde el este y noreste, variará en intensidad a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre. Sin embargo, estas ráfagas no deberían ser un impedimento significativo para disfrutar del día.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:09. En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.