El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , con una ligera bruma que podría afectar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 92% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables. Durante la tarde, se anticipa que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, pero se espera que el resto de la jornada permanezca seco. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo mayormente despejado y solo algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones de viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad se verá afectada por la bruma que podría regresar, pero no se prevén condiciones adversas que impidan la realización de actividades nocturnas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.