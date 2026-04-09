El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico variado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Durante la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá oscilando entre los 12 y 14 grados, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que bajará hasta un 51% hacia la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes altas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja, con un 10% de probabilidad en las primeras horas del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se esperan lluvias significativas.

El viento será un factor notable en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Predominará el viento del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 36 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede sentirse más intenso.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 8 de la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:10, momento en el cual el cielo podría mostrar una ligera mejora, aunque las nubes seguirán presentes.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y un viento notablemente fuerte. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para un día fresco y ventoso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.