El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. La bruma matutina, que se ha dejado sentir en las primeras horas, dará paso a un tiempo más claro a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas es también muy baja, con un 5% en las primeras horas y 0% en la tarde. Esto sugiere que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios bruscos en el tiempo.

La salida del sol se producirá a las 08:03, ofreciendo un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:08, brindando una larga jornada de luz. Es un día ideal para disfrutar de paseos por el campo o actividades familiares, aprovechando el buen tiempo y la calidez primaveral.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de sol y calor, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.