El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas y bruma, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en los periodos más críticos.
A partir de las 9:00, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 11 grados y alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 88% a media mañana y descendiendo aún más a lo largo del día.
El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento oscile entre 5 y 11 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque no se anticipa que se materialicen. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 5% durante el mismo periodo, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá mayormente estable y seco.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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