El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de tormentas y lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 14 grados durante las primeras horas, lo que sugiere un inicio fresco para el día.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 13 grados, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, rondando el 92%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de que no se anticipan lluvias significativas. La bruma y la niebla serán características en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas, lo que podría afectar la visibilidad.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de cielos poco nubosos, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 15 y 20 km/h, contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y temperaturas más cálidas en la tarde podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En resumen, Ribadumia experimentará un día variado, comenzando con cielos cubiertos y temperaturas frescas, pero con un notable cambio hacia la tarde, donde el sol y temperaturas más cálidas predominarán, ofreciendo un respiro antes de que la noche vuelva a traer cielos despejados y temperaturas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.