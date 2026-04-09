El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se prevé que estas nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 12 grados durante las primeras horas y alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, especialmente en la tarde, cuando se espera que baje hasta un 32%. Esto contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del este a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 19 km/h del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, pero se espera que el resto del día permanezca seco. No se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:09.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas serán favorables para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.