El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las precipitaciones sean mínimas, con un acumulado de solo 0.1 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a unos 17 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 97%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección este con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevén rachas de viento más intensas, especialmente del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, que disminuirá a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas severas.

La visibilidad se verá afectada por la alta humedad y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día, pero mejorará a medida que avance la jornada. A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos claros se abran entre las nubes.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras en las primeras horas y disfrutar de las temperaturas más cálidas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.