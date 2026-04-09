El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una predominancia de bruma en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, rondando los 13 grados , y comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas. Esta variación térmica sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día y la noche.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, pero se espera que se disipe rápidamente. Esto hace que el día sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, alta humedad en la mañana y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar del entorno, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.