El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 13 grados a las 10:00 AM y subiendo gradualmente hasta los 22 grados a la 1:00 PM. Este ascenso térmico se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará al 62% hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 29 grados entre las 3:00 PM y las 4:00 PM. La brisa será ligera, con vientos predominantes del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 15 km/h, lo que aportará un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 10:00 PM. La humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando el 55% hacia el final del día. No se prevén precipitaciones, y la probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de probabilidad en las primeras horas de la mañana, que se reduce a cero durante el resto del día.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas centrales del día para disfrutar del buen tiempo, mientras que las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde serán más frescas y húmedas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de abril de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en los periodos de 00:00 a 08:00. La visibilidad podría verse reducida, así que se recomienda precaución a quienes salgan a la carretera durante estas horas. A medida que avance el día, la bruma dará paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado y agradable.

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas y bruma, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en los periodos más críticos.

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. La bruma matutina, que se ha dejado sentir en las primeras horas, dará paso a un tiempo más claro a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.