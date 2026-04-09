El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Ponte Caldelas experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas del día, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 10% entre las 02:00 y las 08:00. Las temperaturas matutinas rondarán los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la situación mejorará notablemente. A partir de las 05:00, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados hasta las 09:00. La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 97% en las primeras horas, pero irá disminuyendo a medida que el sol se eleve en el horizonte.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 23 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

Hacia la noche, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y algo de lluvia, pero con una notable mejora hacia la tarde, donde el sol brillará y las temperaturas se elevarán, ofreciendo un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes altas hagan su aparición, pero no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.