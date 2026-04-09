El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada. Las temperaturas en este momento rondarán los 12 grados , con una humedad relativa alta del 97%, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar. Para el periodo de las 8:00 a 14:00 horas, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Se espera que la temperatura alcance los 20 grados hacia el mediodía, lo que brindará un respiro a los habitantes de Poio después de la inestabilidad matutina. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 65%, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 4 y 24 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, existe un 10% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, lo que podría generar algunas sorpresas. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, y se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Por la tarde y hasta el ocaso, que se producirá a las 21:09 horas, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 52%, lo que permitirá que la sensación térmica sea más confortable.

En resumen, Poio experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo inestable y culminando en condiciones más agradables y cálidas, ideales para disfrutar de la primavera. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las primeras horas de lluvia, pero también aprovechar el buen tiempo que se espera más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.