El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes altas hagan su aparición, pero no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados al inicio del día y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 97% y bajará hasta un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se sentirá más cálida y cómoda.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que rondarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja a lo largo del día, con un 10% de probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, pero sin expectativas de tormentas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 10% en el mismo periodo, lo que indica que, aunque hay una ligera posibilidad, es poco probable que se materialice.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:08. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se tornará más fresco hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de abril de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en los periodos de 00:00 a 08:00. La visibilidad podría verse reducida, así que se recomienda precaución a quienes salgan a la carretera durante estas horas. A medida que avance el día, la bruma dará paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado y agradable.

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se prevé que estas nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 12 grados durante las primeras horas y alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde.

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.