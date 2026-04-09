El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 75%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente a 12 grados en las horas más frescas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, lo que sugiere que las condiciones serán mayormente secas.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en la tarde, provenientes del noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 17 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas de mayor calor.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que no deberían interferir con la luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día propicio para paseos y excursiones, ya que las condiciones climáticas son favorables. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas pueden ser más frescas. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.