El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, dejando paso a un cielo despejado que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 38% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas más cálidas, hará que el tiempo se sienta más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado contribuirá a la dispersión de la humedad y a la sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 5% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen.

Los amaneceres en O Rosal serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:04 y poniéndose a las 21:09, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, el día se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en O Rosal.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.