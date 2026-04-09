El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, O Porriño se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 12 grados y alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 91% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a medida que la temperatura aumenta. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 55%, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 18:00 horas, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque esta también se mantiene en un 5%, lo que indica que es poco probable que se materialicen.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 29 grados a las 16:00 horas. Esta tendencia cálida se mantendrá hasta el final de la jornada, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 21:09, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.