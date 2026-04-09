El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La bruma será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas, ya que la mayoría de las horas se presentarán secas. El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h por la mañana, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse hacia la noche, permitiendo que el cielo se aclare un poco. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 20:00 horas, y se espera que caigan a alrededor de 19 grados hacia el final del día.

La puesta de sol ocurrirá a las 21:10, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque pueda estar enmarcado por nubes, promete ser un momento agradable para disfrutar en la costa. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, un leve riesgo de lluvia y un viento que se intensificará a medida que avance la jornada. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable, llevando consigo ropa adecuada para las condiciones cambiantes del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.